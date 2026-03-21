Peñarol recibe a Cerro este sábado en busca de la cima del Apertura

Peñarol enfrenta a Cerro este sábado por la séptima fecha del Torneo Apertura , en un partido clave para los aurinegros, que si ganan quedarán como líderes del campeonato.

El partido será a las 19:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo. Por resolución del Ministerio del Interior, no habrá público visitante al ser considerado un encuentro de riesgo alto.

El equipo aurinegro viene de derrotar 1-0 a Albion y tendrá el regreso de Sebastián Britos al arco.

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Del otro lado, Cerro aún no conoce la victoria en seis fechas y suma apenas dos puntos de 21 posibles.

El arbitraje estará a cargo de Andrés Matonte, con Carlos Barreiro y Matías Rodríguez como asistentes. El cuarto árbitro será Andrés Martínez, mientras que en el VAR estarán Leodán González y Santiago Fernández.