Peñarol derrotó 4 a 3 a La Luz con triplete de Matías Arezo y quedó puntero

En el primer tiempo, el equipo locatario logró la diferencia a los 10 minutos con el tanto de Ignacio Neira. Peñarol no se quedó paralizado y a los 13 minutos llegó el gol de Hernán Menosse que igualó el resultado.

En el segundo tiempo el gol aurinegro llegó a los 64 minutos por parte de Matías Arezo para poner el partido 3 a 1. A falta de 6 minutos para el final del encuentro cayó el tanto de La Luz por parte de Nicolás Royón. Seguidamente llegó el segundo gol de su cosecha personal a los 86 minutos, lo que desató inconvenientes en ambos bancos de suplentes. En Peñarol fue expulsado el jugador Aguirregaray mientras que en La Luz Álvaro González por discutir.

A los 95 minutos, tras una jugada en el área chica, el árbitro sancionó penal a favor de Peñarol que remató Matías Arezo y convirtió el tercero de su cosecha personal en Peñarol.

Peñarol tuvo 7 situaciones de gol mientras que su rival 5. El entrenador aurinegro, Alfredo Arias, dijo que sufrieron por mérito del rival pero también por falencias de los jugadores. En el afán de atacar perdieron pelotas y no eligieron los pases correctos. "Es un rival que no te da continuidad", expresó. Y agregó: "Yo no tengo excusas, creo que hicimos un mal partido y tenemos que mejorar".

Fotos: Foco Uy