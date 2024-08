Pedro Bordaberry sobre seguridad: "Este gobierno paró el deterioro pero no mejoró la situación que heredamos del FA"

“Tuvimos un deterioro de 15 años, y ustedes recuerdan que yo levanté la mano en el Parlamento 200 veces avisando, cambiemos que vamos a un lío, interpelé, presenté proyectos, y nunca me prestaron atención. Y nos decían, no, no tenemos un problema de seguridad, es una sensación térmica. Nos decían, no tenemos un problema de seguridad, estamos haciendo las cosas bien, y fuimos como fuimos”, dijo Bordaberry, y agregó: “En este gobierno se paró el deterioro pero no se mejoró la situación que heredamos del Frente Amplio, y lo que hay que hacer es mejorarla, y para eso no alcanza un solo partido, no alcanza solo la Coalición Republicana, porque el chorro que te roba no te pregunta a quién votás”.