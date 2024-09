"Pasaron 4 años, no pasó nada": Orsi acusó al Gobierno de incumplir promesas a personas con discapacidad

En Melo, Yamandú Orsi dijo que ahora se vuelve a prometer una Secretaría de Discapacidad como en la anterior campaña. "Pasaron 4 años, no pasó nada", aseguró. También se refirió al anuncio de un decreto en 2021 de pase libre en el transporte a toda persona con discapacidad. "Si no fuera por las intendencias que lo hacemos, el Ministerio de Transporte, el Gobierno Nacional siguen dando vueltas para ver cómo lo concretan. No se extrañen que en estos días pueda aparecer", afirmó.