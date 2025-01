Partidos Colorado e Independiente presentan recurso para que Corte Electoral habilite el voto cruzado

"Esto no tiene sustento normativo, porque no lo impide la Constitución, no lo impide la ley y mal podría, desde nuestro punto de vista, prohibirlo reglamentariamente la Corte Electoral", dijo el diputado colorado Felipe Schipani.

El otro punto que impugnan tiene que ver con "la cláusula candado, que en esta oportunidad la Corte lo hace extensivo al nivel municipal. La Constitución lo establece para el nivel departamental, pero no así para lo municipal. Por tanto, con el mismo fundamento, si no hay prohibición constitucional, si no hay prohibición legal, no puede por vía reglamentaria la Corte Electoral cercenar un derecho político, que es el que tiene cualquier ciudadano a ser candidato en una elección".

Para Schipani, el trasfondo es político.

El dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, aseguró que la reglamentación actual favorece a algunos partidos.

Mieres coincidió con lo expresado por el Partido Colorado, sobre que el voto cruzado no está prohibido y que "la Corte Electoral se está extralimitando al incorporar una prohibición que ni la ley ni la Constitución establece".

"Es un capricho de la Corte atar el voto a la gente. Ha pasado en 2010 y 2015 y el Partido Independiente en su momento presentó recurso igual que ahora, en el 10 y en el 15. Las dos veces fracasamos porque la Corte mantuvo el criterio. En el 19 cambió el criterio y aceptó el voto cruzado. Ahora vuelve, con mayoría nueva que se ha generado en este tiempo, a bloquear esa posibilidad", expresó.