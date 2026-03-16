El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, asegura que el gobierno recibió invitación informal de Estados Unidos para ser parte del “Escudo de las Américas” contra el narcotráfico pero que "Uruguay no dio respuesta positiva" y que por esa razón “no vino la invitación formal”.
Partido Nacional asegura que EE.UU. consultó a Uruguay por el "Escudo de las Américas" y "no hubo voluntad"
Para Delgado “sería grave", que Uruguay no haya manifestado interés "porque la lucha contra el narcotráfico nos debe involucrar a todos los países".
"En su momento, el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya sobre el interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico, y no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, por ende no vino la invitación formal", aseguró el dirigente nacionalista.
"Estamos todos de acuerdo en empezar a coordinar mucho más con el tema narcotráfico a nivel continental. Estos son temas trasnacionales", dijo Delgado y añadió que “sería grave", que Uruguay no haya manifestado interés "porque la lucha contra el narcotráfico nos debe involucrar a todos los países".
"Reconocer las desigualdades es fundamental", dijo Gloria Rodríguez y destacó primer comunicado del Partido Nacional en un 8M
Luis Alberto Heber, exministro del Interior, se refirió a la causa Marset y dijo que "hay interés de nuestro partido" por conocer si hay vínculo entre alguna autoridad y la organización criminal del delincuente uruguayo.
"Si hay alguna vinculación del señor Marset con alguien, no importa si es del gobierno o no del gobierno, nosotros estamos interesados en saber, porque podríamos atar si tiene red de apoyo acá o no. Lejos de estar preocupados estamos interesados".
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