Partido Nacional asegura que EE.UU. consultó a Uruguay por el "Escudo de las Américas" y "no hubo voluntad"

El presidente del Directorio del Partido Nacional , Álvaro Delgado, asegura que el gobierno recibió invitación informal de Estados Unidos para ser parte del “Escudo de las Américas” contra el narcotráfico pero que "Uruguay no dio respuesta positiva" y que por esa razón “no vino la invitación formal”.

"En su momento, el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya sobre el interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico, y no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, por ende no vino la invitación formal", aseguró el dirigente nacionalista.

"Estamos todos de acuerdo en empezar a coordinar mucho más con el tema narcotráfico a nivel continental. Estos son temas trasnacionales", dijo Delgado y añadió que “sería grave", que Uruguay no haya manifestado interés "porque la lucha contra el narcotráfico nos debe involucrar a todos los países".

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Luis Alberto Heber, exministro del Interior, se refirió a la causa Marset y dijo que "hay interés de nuestro partido" por conocer si hay vínculo entre alguna autoridad y la organización criminal del delincuente uruguayo.

"Si hay alguna vinculación del señor Marset con alguien, no importa si es del gobierno o no del gobierno, nosotros estamos interesados en saber, porque podríamos atar si tiene red de apoyo acá o no. Lejos de estar preocupados estamos interesados".