RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE REUNIÓ EL DIRECTORIO

Partido Nacional asegura que EE.UU. consultó a Uruguay por el "Escudo de las Américas" y "no hubo voluntad"

Para Delgado “sería grave", que Uruguay no haya manifestado interés "porque la lucha contra el narcotráfico nos debe involucrar a todos los países".

alvaro-delgado-directorio-partido-nacional

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, asegura que el gobierno recibió invitación informal de Estados Unidos para ser parte del “Escudo de las Américas” contra el narcotráfico pero que "Uruguay no dio respuesta positiva" y que por esa razón “no vino la invitación formal”.

"En su momento, el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya sobre el interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico, y no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, por ende no vino la invitación formal", aseguró el dirigente nacionalista.

"Estamos todos de acuerdo en empezar a coordinar mucho más con el tema narcotráfico a nivel continental. Estos son temas trasnacionales", dijo Delgado y añadió que “sería grave", que Uruguay no haya manifestado interés "porque la lucha contra el narcotráfico nos debe involucrar a todos los países".

reconocer las desigualdades es fundamental, dijo gloria rodriguez y destaco primer comunicado del partido nacional en un 8m
Seguí leyendo

"Reconocer las desigualdades es fundamental", dijo Gloria Rodríguez y destacó primer comunicado del Partido Nacional en un 8M

Luis Alberto Heber, exministro del Interior, se refirió a la causa Marset y dijo que "hay interés de nuestro partido" por conocer si hay vínculo entre alguna autoridad y la organización criminal del delincuente uruguayo.

"Si hay alguna vinculación del señor Marset con alguien, no importa si es del gobierno o no del gobierno, nosotros estamos interesados en saber, porque podríamos atar si tiene red de apoyo acá o no. Lejos de estar preocupados estamos interesados".

Temas de la nota

Lo más visto

MORA-Contenidos
SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José
CONFIRMÓ ANEP

Falleció una niña por meningitis; concurría a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
INICIAN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Padre de bebé que nació en la calle denuncia malos tratos y falta de atención del Hospital de Artigas
GOBIERNO DE BOLIVIA

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset
socios comerciales de ee.uu.

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior. video
gabinete de seguridad

Plan de Seguridad: ministro Negro dijo que le enviará el documento a todos los partidos antes de la presentación
El agua de OSE es potable pero tiene una luz amarilla encendida, dijo director de la Ursea por la oposición video
RICHARD CHARAMELO URSEA

El agua de OSE "es potable pero tiene una luz amarilla encendida", dijo director de la Ursea por la oposición
Oddone anunció un proyecto de ley que va a tocar varios intereses y que por eso va a ser origen de polémica video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone anunció un proyecto de ley que "va a tocar varios intereses" y que por eso "va a ser origen de polémica"

Dejá tu comentario