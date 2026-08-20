Partido Colorado retiró artículo que proponía domiciliaria para presos de Domingo Arena y Cabildo lo volverá a presentar

El Partido Colorado retiró el artículo de la Rendición de Cuentas que proponía prisión domiciliaria para los presos de Domingo Arena.

El sector de Pedro Bordaberry busca obtener la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. El artículo que fue presentado como aditivo, no será votado por el Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente.

El legislador colorado Walter Verri dijo que el artículo fue presentado por el diputado de Vamos Uruguay Juan Martín Jorge, pero que no pudo estar para defender lo que planteaba y que además, el artículo requería el voto de Cabildo Abierto, "porque es quien impulsa esto, en definitiva tanto el General Manini Ríos y el diputado Perrone".

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Verri indicó que Perrone se negó a firmarlo, por lo que decidieron retirarlo para cuando Jorge se reintegre pueda plantearlo en otras condiciones.

"Este no era el momento. No es un tema para una Rendición de Cuentas", afirmó.

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo que no votó para cortar la demagogia y que el artículo se presentó sin una negociación previa.

"A nosotros nunca nos llamaron. Sabíamos que los votos del resto de la coalición republicana no estaban. Nos enteramos a último momento que los votos del Partido Colorado tampoco estaban, entonces evidentemente fue una maniobra de demagogia del sector Vamos Uruguay", manifestó.

Y agregó: "Vamos a presentar exactamente el mismo artículo con nuestra firma y vamos a pedir que se ponga a votación y ahí veremos si el sector Vamos Uruguay lo vota, si no lo votan claramente era una maniobra de demagogia".