El sábado 6 de diciembre, en el horario de 16:30 a 19:30 horas, se realiza la celebración de los 10 años de funcionamiento del primer parque inclusivo de Montevideo con accesibilidad universal.
Parque de la Amistad celebra su décimo aniversario con una variada grilla de actividades
Ubicado en el espacio Villa Dolores, el parque está funcionando en su horario de verano, de martes a domingo de 10:30 a 21 horas. La entrada es gratuita.
Ubicado en el espacio Villa Dolores, el parque está funcionando en su horario de verano, de martes a domingo de 10:30 a 21 horas.
Este sábado habrá actividades lúdicas y creativas a cargo de:
Seguí leyendo
En diciembre se renueva la cartelera de cine con varios estrenos
- Equipo educativo del parque
- Certi
- Cocina Uruguay
- Juegos del Mundo
- Ecocirco social
- Taller “Activamente”
- Exposición de arte de encuentro Tea
Actividades deportivas:
- Danceability
- Boccia
- Hockey en patines
- Gimnasia a cargo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la IM
- Mini riders
Actividades artísticas:
- Murga Taita
- Cierre musical a cargo de Diego Rossberg
También se entregarán collares de girasoles y habrá intérprete de LSU.
Temas de la nota
Lo más visto
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO
Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
BIENES INCAUTADOS
Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa
CIBERSEGURIDAD EN EL ESTADO
Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor
SE INAUGURARÁ EN FEBRERO O MARZO
Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES
Dejá tu comentario