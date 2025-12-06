RECIBÍ EL NEWSLETTER

Parque de la Amistad celebra su décimo aniversario con una variada grilla de actividades

Ubicado en el espacio Villa Dolores, el parque está funcionando en su horario de verano, de martes a domingo de 10:30 a 21 horas. La entrada es gratuita.

parque

El sábado 6 de diciembre, en el horario de 16:30 a 19:30 horas, se realiza la celebración de los 10 años de funcionamiento del primer parque inclusivo de Montevideo con accesibilidad universal.

Ubicado en el espacio Villa Dolores, el parque está funcionando en su horario de verano, de martes a domingo de 10:30 a 21 horas.

Este sábado habrá actividades lúdicas y creativas a cargo de:

  • Equipo educativo del parque
  • Certi
  • Cocina Uruguay
  • Juegos del Mundo
  • Ecocirco social
  • Taller “Activamente”
  • Exposición de arte de encuentro Tea

Actividades deportivas:

  • Danceability
  • Boccia
  • Hockey en patines
  • Gimnasia a cargo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la IM
  • Mini riders

Actividades artísticas:

  • Murga Taita
  • Cierre musical a cargo de Diego Rossberg

También se entregarán collares de girasoles y habrá intérprete de LSU.

