Parque de la Amistad celebra su décimo aniversario con una variada grilla de actividades

El sábado 6 de diciembre, en el horario de 16:30 a 19:30 horas, se realiza la celebración de los 10 años de funcionamiento del primer parque inclusivo de Montevideo con accesibilidad universal.

Ubicado en el espacio Villa Dolores, el parque está funcionando en su horario de verano, de martes a domingo de 10:30 a 21 horas.

Este sábado habrá actividades lúdicas y creativas a cargo de:

Equipo educativo del parque

Certi

Cocina Uruguay

Juegos del Mundo

Ecocirco social

Taller “Activamente”

Exposición de arte de encuentro Tea Actividades deportivas: Danceability

Boccia

Hockey en patines

Gimnasia a cargo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la IM

Mini riders Actividades artísticas: Murga Taita

Cierre musical a cargo de Diego Rossberg También se entregarán collares de girasoles y habrá intérprete de LSU.

