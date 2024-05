Parlamento aprobó cambios a la ley de internación compulsiva de personas en situación de calle

La ley dice ahora que no es necesario que un psiquiatra constante el riesgo que tiene una persona que vive o duerme en la calle, sino que alcanza con que un médico general lo verifique y resuelva su internación en un centro de salud.

En una primera votación el Frente Amplio (FA) no levantó la mano y la modificación se votó a favor por 46 en 76 legisladores presentes. Pero la bancada del FA pidió rectificar la votación y en una segunda instancia el texto se aprobó por 73 en 78. Finalmente la bancada del Partido Colorado solicitó una tercera votación, y allí el resultado fue 74 en 83 legisladores presentes.

Debate

El diputado y exministro de Desarrollo Social Martín Lema defendió en la Cámara el proyecto de ley y en rueda de prensa cuestionó al Frente Amplio por anunciar, en la previa del debate, que no votaría la iniciativa.

“Es una herramienta sumamente necesaria”, dijo Lema, en referencia a que la ley permite la internación contra su voluntad de personas que viven o duermen en la calle y están con riesgo de muerte por un quebranto grave de salud o por el consumo de drogas.

Lema señaló que “el 91%” de las personas que están en la calle “consumen sustancias, y de ellas el 77% consume pasta base”.

“Cuando un médico certifica que por ejemplo un problema de consumo de sustancias psicoactivas puede generar un riesgo para sí o para terceros, a esa persona se la conduce a un hospital contra su voluntad, por parte del Ministerio del Interior”, detalló Lema al explicar el alcance de la ley.

“Una vez que la personas está compensada, que eso lleva unos días, se le aplica la ley de salud mental”, agregó, derivando al paciente a un centro de atención psiquiátrica.

Esta ley, destacó el exministro, servirá para atender también problemas de convivencia en los barrios con “vecinos que muchas veces reclaman” por incidentes violentos con personas que viven en la calle.

Lema cuestionó al FA por su negativa inicial a votar este proyecto en Diputados, aunque lo hizo en el Senado, y dijo que “en 15 años no aplicaron una sola política pública para revertir la situación de las personas en calle”.

“Que el Frente Amplio esté en contra de esta medida es insólito”, apuntó en declaraciones a la prensa antes de la votación, que finalmente contó con las manos en alto de legisladores de la oposición.

En sala fue la diputada del Frente Amplio Ana Olivera quien respondió las críticas de Lema. “Tenemos personas que más allá de décadas de tratar de incluirlas no pudimos hacerlo. Ni nosotros ni el actual gobierno”, dijo Olivera en sala, y cuestionó: “Hay algunos que no quieren ver a las personas en situación de calle. Sáquenmela de acá. La gente no quiere ver una situación que te muestra las desigualdades de la sociedad”.

“Este proyecto de ley me autoriza a hacer lo que ya estoy autorizado a hacer”, dijo Olivera, en referencia a que ya existe una norma que permite la internación compulsiva.

Desde la bancada de gobierno se señaló que el nuevo proyecto de ley pone a texto expreso que la persona debe ser trasladada a un centro de salud aún contra su voluntad si hay riesgo de muerte o si por su estado de adicción implica un riesgo para sí o para terceros.