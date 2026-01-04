RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Pareja robó la caja registradora de una cafetería en La Barra; se llevaron más de $ 50.000, pero fueron detenidos

El hurto tuvo lugar en la madrugada de este domingo en un local ubicado sobre ruta 10, en el departamento de Maldonado.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

El hurto fue alertado al servicio de emergencias 911 sobre la hora 02:25. Según el denunciante, dos individuos habían provocado daños en la puerta principal de una cafetería y se habían llevado la caja registradora.

Personal policial que se encontraba realizando un operativo en la zona logró intervenir a los individuos que circulaban en una moto, en la rotonda de Aparicio Saravia y Cúneo.

El hombre de 33 años y la mujer de 26 años, ambos con antecedentes penales, fueron derivados a una dependencia policial.

Los efectivos incautaron entre las ropas del hombre la suma de $ 54.570 y comprobantes de transacciones con tarjetas correspondientes al comercio.

A pocas cuadras del lugar del robo, la Policía recuperó la caja registradora que había sido abandonada por la pareja.

Este domingo declaran ante la Fiscalía Letrada de 4.º Turno de Maldonado.

