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Para diputado del MPP "tiene muchas ventajas" relocalización de planta de hidrógeno verde en Paysandú

El diputado Juan Gorosterrazu habló sobre la instalación de la planta y las ventajas de que se ubique en Nuevo Paysandú.

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El diputado del MPP, Juan Gorosterrazu, se refirió a la localización de la planta de hidrógeno verde. La propuesta es que se ubique en la zona de Nuevo Paysandú, área donde está ubicado el horno de Ancap.

"Surge a partir de la visita de representantes políticos a Chile, que está cerca de la ruta, del río. La vía del tren llega también directamente a la fábrica. Creo que tiene muchas ventajas, y lo otro que es un cuello de botella que es un nudo que se está destrabando con Colón, particularmente, que también saca el foco de ese lugar", explicó el diputado. En diálogo con el CEO de la empresa, este les dijo que de ser factible, se busca "acortar los tiempos y que se pueda avanzar en ese sentido".

"Hablamos con el secretario de Presidencia, con el presidente, con la ministra, y por esto es que también surge este planteo del intendente que en definitiva ya hacía más de un mes y pico que se venía conversando sobre este tema, pero nos parece que hay algunos elementos a trabajar, sobre todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental", añadió.

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