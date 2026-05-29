Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco

Un hombre de 25 años fue asesinado a tiros este viernes de tarde. El homicidio ocurrió en Azotea de Lima y Matilde Pacheco, en la zona de Piedras Blancas.

La víctima fue trasladada en grave estado producto de las heridas de arma de fuego hasta la policlínica de Capitán Tula, a pocas cuadras del lugar, donde falleció.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado del caso, pasó un auto y le disparó al hombre.

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En el lugar, trabaja personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional 3 de la Policía de Montevideo y el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional.

El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, está en la escena.

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