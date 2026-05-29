"Es probable" que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró este viernes que "es probable" que algunos combustibles suban y otros no, hacia la fijación de precios que regirán en junio.

Cardona indicó que este viernes de tarde o el sábado de mañana se conocerán las nuevas tarifas. Recordó que el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) dio precios de referencia actualizados con incrementos de 6% para la nafta, 22% en el gasoil y 10% para el supergás.

"Estamos trabajando para que eso no se traslade" la totalidad de la suba al ajuste. "Como siempre, estamos tratando de, mes a mes, suavizar el impacto, que no se traslade al bolsillo de la gente. Así que creo que vamos a tener mejores noticias que esas", afirmó.

"La idea es continuar con este criterio que era no trasladar a la gente lo que deberíamos considerar", reiteró. Recordó que desde marzo el gobierno busca apuntalar a la producción con zafras ya iniciadas en algunos sectores, considerar a la ciudadanía en general y el impacto del combustible en el boleto. Además, el año pasado hubo una rebaja de 100 pesos en el precio de la recarga de supergás y de cara al invierno, "esta vez, también queremos tener un mensaje a la ciudadanía de alivianarle en el bolsillo esta realidad", sostuvo.

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