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PRECIOS DE JUNIO

"Es probable" que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas

"Estamos trabajando para que eso no se traslade" la totalidad de la suba al ajuste de junio. Los precios de referencia de la Ursea dan incrementos de 6% para la nafta, 22% en el gasoil y 10% para el supergás.

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La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró este viernes que "es probable" que algunos combustibles suban y otros no, hacia la fijación de precios que regirán en junio.

Cardona indicó que este viernes de tarde o el sábado de mañana se conocerán las nuevas tarifas. Recordó que el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) dio precios de referencia actualizados con incrementos de 6% para la nafta, 22% en el gasoil y 10% para el supergás.

"Estamos trabajando para que eso no se traslade" la totalidad de la suba al ajuste. "Como siempre, estamos tratando de, mes a mes, suavizar el impacto, que no se traslade al bolsillo de la gente. Así que creo que vamos a tener mejores noticias que esas", afirmó.

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"La idea es continuar con este criterio que era no trasladar a la gente lo que deberíamos considerar", reiteró. Recordó que desde marzo el gobierno busca apuntalar a la producción con zafras ya iniciadas en algunos sectores, considerar a la ciudadanía en general y el impacto del combustible en el boleto. Además, el año pasado hubo una rebaja de 100 pesos en el precio de la recarga de supergás y de cara al invierno, "esta vez, también queremos tener un mensaje a la ciudadanía de alivianarle en el bolsillo esta realidad", sostuvo.

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