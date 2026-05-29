Jutep recibió dos denuncias anónimas por la compra de la camioneta de Orsi con descuento de 25.000 dólares

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió dos denuncias anónimas contra el presidente Yamandú Orsi por la compra de una camioneta con un descuento de 25.000 dólares días antes de asumir, dijeron a Subrayado fuentes del organismo.

Una semana antes de asumir la Presidencia de la República, Orsi compró una camioneta Hyundai modelo Santa Fe que en el mercado se vende 79.000 dólares, pero pagó 54.000 por un descuento que le hizo la automotora, informó esta semana Radio Carve.

La oposición cuestiona el beneficio obtenido por Orsi y lo vincula al hecho de que cuando asumió el gobierno, el 1º de marzo de 2025, una semana después de comprar la camioneta, se trasladó desde el Palacio Legislativo a la Torre Ejecutiva en una camioneta Hyundai modificada, cedida por el importador.

El tema motivó un pedido de informes a Presidencia de la República por parte del diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. El legislador pretende conocer la forma en la que se eligió el vehículo que utilizó el mandatario para su traslado, porque "tuvo una fenomenal exposición" y "estuvo una hora en cadena nacional".

Schipani pretende conocer el procedimiento de elección del vehículo y si hubo otras propuestas. "Queremos saber quién tomó la decisión, si participó directamente el presidente", dijo.