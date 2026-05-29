Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller estimó que la próxima semana podría comenzar a abrirse el mercado de carnes

La vicecanciller Valeria Csukasi estimó que la próxima semana podría comenzar a abrirse el mercado de carnes uruguayas a Europa, en el marco del acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

La jerarca explicó que se continúa negociando para acordar las cuotas a nivel regional, mientras se monitorea la situación del mercado internacional con precios atractivos y donde Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de las carnes uruguayas. Csukasi recordó la prohibición de China de importar carne proveniente desde Brasil hasta setiembre.

"Hoy, los mercados parecen estar presentes para Uruguay. Creo que de los cuatro socios del Mercosur es el que está mejor posicionado en todos esos mercados", aseguró.

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Desde la Cámara de la Industria Frigorífica, su presidente Eduardo Urgal, dijo que es necesario alcanzar acuerdos dentro del Mercosur para ocupar las cuotas de exportación a la Unión Europea. "Hoy, las cuotas estamos al juego de la silla, el primero que se sienta y alguien no se va a poder sentar", remarcó.

"Somos buenos, pero no somos rápidos", indicó. "La velocidad, asociada al volumen, no es nuestra fortaleza; necesitamos acuerdos", afirmó Urgal.

FRIGORÍFICOS PANORAMA

DÍA NACIONAL DE LA CARNE

Hoy, es el Día Nacional de la Carne y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) destaca el aniversario 150 del primer embarque a Europa y el hito de dos uruguayos que formaron parte de la innovación para transportar carne refrigerada.

El sector cárnico es uno de los principales rubros de Uruguay. La producción ronda las 550.000 toneladas de carne vacuna al año. De ese total, 189.000 toneladas abastecen el consumo interno y 370.000 toneladas se comercializan al exterior.

En Uruguay, se consume un promedio de 50 kilos de carne bovina por persona al año, en base a la información de INAC de 2025; unos 3 kilos menos que en 2015. Si se consideran las otras carnes, el consumo incrementa a 100 kilos por persona al año.

El ganado es criado en condiciones naturales y el sistema se destaca por la trazabilidad individual.

El INAC recuerda el buque Le frigorifique como un hito en la historia del sector del Uruguay y el mundo.

En 1876, estaba planteado el desafío de la refrigeración. Destaca al ingeniero Charles Tellier que desarrolló junto a los uruguayos Francisco Lecocq y Federico Nin Reyes lograron instalar la innovación para transportar carne refrigerada. El buque se convirtió en el primero con frigorífico en cruzar el Atlántico y llegar al Río de la Plata. Justamente, un 29 de mayo, el barco fue cargado con carne uruguaya rumbo a Europa.

CARNE CONTEXTO

EXONERACIÓN DE IVA

La Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (ADICU) planteó al INAC la exoneración de IVA a ciertos cortes cárnicos para favorecer el consumo durante el invierno.

El presidente de ADICU, Jorge López, indicó que se buscan cortes que estén disponibles desde la importación o a través de la distribución en el mercado interno.