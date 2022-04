Para COFE "todavía quedan dudas" para analizar aumento salarial 

El presidente de la República Luis Lacalle Pou anunció este lunes que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocará este martes al Consejo Superior Tripartito para que convoque a 88 mesas de negociación colectiva, que involucran a unos 300.000 trabajadores, donde se recomendará evaluar el adelantamiento del ajuste por inflación en el sector privado. También anunció que se resolvió además agregar un 3% a jubilaciones y pensiones al aumento dado a principio de este año. Y que agregará un 2% de incremento a los funcionarios públicos. Ambos aumentos regirán a partir del 1 de julio de 2022.

"Todavía nos quedan dudas de algunas de las informaciones que ayer volcó el Poder Ejecutivo", dijo López en Arriba Gente. Las dudas, agregó, es que aún no saben si "esto es un anuncio del adelanto de la recuperación de la pérdida salarial que sufrimos los trabajadores estatales, que ya va prácticamente en un 6%" o si "es un adelanto del ajuste que se va a dar el año que viene". Según López esto "impacta de manera muy diferente en el bolsillo de los trabajadores".

En esa línea de pensamiento López continuó: "Si es parte de la recuperación del salario perdido es una noticia bastante interesante, es parte de lo que venimos reclamando que, puede ser insuficiente, pero va en esa dirección. Si es un adelanto del ajuste de enero del año que viene, lo único que hace es adelantar unos meses el ajuste que se va a dar en enero para que la pérdida a lo largo del año no sea tan profunda, pero no impacta en la misma manera en el bolsillo y no se recupera el poder adquisitivo".

"El gobierno dice una cosa que desde nuestro punto de vista no es así", dijo el presidente de COFE y agregó: "En enero de este año dio un ajuste que ni siquiera completó la inflación del año pasado. El ajuste fue de 7% y la inflación de 7,96%, un punto más de lo que ajustaron los salarios y el año anterior habíamos perdido un 5% de salario".

"La perdida acumulad", aseguró, "va en un 6% ". "No se puede decir, como dijo el gobierno, que la cuenta del almacenero que si sumamos este 2% al 7% es un 9% que mas o menos va a mitigar la inflación de este año. Ni siquiera completó la inflación del año pasado, por lo tanto no se puede tomar como parte de la recuperación salarial de este año", finalizó.

MIERES COFE

El ministro de Trabajo Pablo Mieres explicó a Subrayado que el aumento salarial "es un adelanto". "Con COFE tenemos pendiente y vamos a instalar en estos días, se convoca hoy al Consejo Superior Público para que instalen las mesas en donde se va a acordar de qué manera se va a ir recuperando el salario que se perdió en 2021", dijo Mieres y agregó que "este aumento tiene que ver con esto".

El secretario de Estado indicó que en enero "se aumentó un 7,1% de los cuales 1,2% era ya de recuperación de la pérdida". "Ahora se aumenta, a partir de julio, un 2% que también va a cuenta de esa pérdida que también hay que recuperar. Ese es el sentido de lo que estamos analizando". Mieres dijo que está dispuesto a "discutir" la situación con COFE, pero que "llama la atención que reaccionen mal ante un anuncio de incremento salarial inesperado".