Padres de Lola cuestionaron condena a "El cachila": "Una vergüenza institucional" y "una escupida en la cara"

“Me parece absurdo, me parece una vergüenza, me parece una escupida en la cara a mí y a mi mujer esto, me parece una vergüenza para el Uruguay. Me parece una vergüenza institucional para el país entero”, afirmó.

“Me parece que nos están insultando en la cara, todos ellos, todos los magistrados. Me parece una vergüenza institucional”, agregó.

Los padres de Lola aseguraron en la televisión argentina que los asesinos de su hija fueron tres hombres, de los cuales dos están en prisión. “Vamos a ver qué pasa con el asesino propiamente dicho y si encontramos al tercero. A Lola la asesinaron brutalmente”, remarcó Diego Chomnalez.

La madre de Lola, Adriana Belmonte, mostró molestia con la Justicia uruguaya, aunque reconoció que fue muy importante el seguimiento de la investigación por parte de los profesionales uruguayos.

“Los tiempos de la Justicia son otros que no son los que la familia y los nosotros quisiéramos. De todas maneras, para mí es favorable que el tribunal nos acompañe en esto”, afirmó Belmonte.