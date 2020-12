Padre de niño secuestrado por su madre dijo que "tiene miedo por posibles represalias"

"Todo ocurrió en la tarde, cuando llegó mi ex pareja con un muchacho a punta de revólver. Entraron a la fuerza y me pidió para llevarse al nene" explicó el padre, quien relató que la pareja de su ex mujer lo apuntaba con un arma y le decía que se quedara quieto.

Luego del trabajo policial llevado a cabo por los efectivos de investigaciones de Zona Operacional IV, la mujer que se llevó a la fuerza a su hijo, y la pareja de la misma que también había hecho lo mismo por su parte, fueron detenidos y posteriormente formalizados. El hombre estará un año en prisión, al tiempo que la mujer, cumplirá un mes de prisión domiciliaria, y el resto de la pena en libertad vigilada.

Por este motivo, las víctimas piden que se contemple el caso, porque tienen miedo a represalias por parte de los agresores.