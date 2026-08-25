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VISITA ESPECIAL

Paciente de Pérez Scremini fue sorprendido por grupo de folklore argentino: "Fue muy emocionante, no lo podía creer"

Thiago baila folklore por su abuela y le contó a una doctora que le gustaba el grupo, no podía ir al show porque estaba internado. La médica hizo los contactos y recibió la visita especial.

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Thiago Correa, paciente de la Fundación Pérez Scremini, fue sorprendido por un grupo de folklore de Argentina. Estaba internado y por eso no podía asistir al show.

"Me dijeron que iban a limpiar la habitación y me llevaron a sala de extracciones y me dijeron que esperara ahí un segundo. Me iban a traer una silla para que me sentara y aparecieron ellos con la silla", contó a Subrayado.

Y agregó: "Fue muy emocionante, no lo podía creer. Cuando nos saludamos y todo quedé impactado y me cantaron. Me regalaron una remera y un pañuelo de danza".

La visita especial se dio luego que Thiago le contara a una doctora, que fue la encargada de contactarlos.

Al joven le gusta el folklore y lo baila por su abuela, quien también baila. "Me gusta escucharlo, bailarlo y todo", contó.

Fue diagnosticado en marzo y le han aplicado quimioterapia e inmunoterapia. Thiago definió a la Pérez Scremini como una gran familia.

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