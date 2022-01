El jerarca adjudicó la situación a la sequía que sufre todo el país, a la ola de calor extremo que ya lleva varios días y a problemas con cañerías o presión.

“No es ninguna novedad que estamos viviendo un déficit hídrico en todo el país. No siempre se da así, habitualmente sucede en zonas más acotadas. En este caso se trata de todo el país, sumado a temperaturas muy altas. Diciembre último es el más seco desde 1980 hasta ahora. Luego de una primavera seca también”, señaló Montero este viernes en el programa Arriba Gente de canal 10.

“Nos podemos quedar sin agua porque no tenemos agua para potabilizar, que no es el caso, o porque en algunas zonas no tenemos una buena distribución del agua. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Rivera. Aunque tengamos la cantidad de agua disponible no la podemos hacer llegar a determinadas zonas, por altura o lejanía. Se puede solucionar con caños, con bombeo”, dijo el presidente de OSE.

Algunas de estas medidas ya se están tomando. “Se pueden abrir algunas llaves y cerrar otras, elevando la presión de algunas bombas”, explicó. “Lo mismo nos está pasando en la zona oeste de Maldonado y en San Carlos, con problemas a determinadas horas del día”, agregó Montero.

El jerarca aseguró que “no es un tema de falta de previsión, sino que es la distribución de la gente (en los balnearios), que es diferente a temporadas anteriores”.

Consultado sobre recomendaciones para el uso del agua potable en estos momentos de sequía y ola de calor, Montero respondió: “No nos gusta hacer recomendaciones y sí cumplir con lo que demanda la gente, pero sería bueno para todos si en la tarde no se hicieran esos usos de agua que no son esenciales, como llenar piscinas o lavar el auto”.

“Pedirles que usen el agua de forma racional, sobre todo en la tarde y nochecita, que es el horario más complicado”, finalizó el presidente de OSE.