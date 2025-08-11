Orsi instó a que "paremos con la manija" y afirmó que la violencia en el deporte amerita "una discusión más profunda"

El presidente Yamandú Orsi reflexionó este lunes sobre la muerte de dos hinchas de Nacional en Toledo tras ser baleados el sábado en un enfrentamiento con un policía de 24 años, que festejaba junto a amigos el triunfo de Peñarol en el clásico.

Orsi afirmó que lo ocurrido "se vincula, se toca" con el fútbol, pero "tiene más que ver con la pasión y la violencia, y otras cosas que de repente están relacionadas y capaz que se nos escapan".

Para el mandatario, es "muy doloroso que no haya hinchadas, que no haya público" y que el tema no solo tiene relación con el Ministerio del Interior, sino que amerita "una discusión bastante más profunda". "Evidentemente, acá hay otras cosas que se conectan, si pertenecen a algún colectivo o si no pertenecen, qué grado de vínculo pueden tener con áreas del crimen organizado", indicó.

Orsi instó a que "paremos con la manija que todos nosotros entramos a veces en esto que es tan pasional como el deporte". "Quedó demostrado que la violencia está ahí y que lo detonante o las chispas pueden ser muchas", sostuvo.

El presidente afirmó que el caso de los dos hinchas muertos en Toledo está en investigación y que habló con el ministro del Interior, Carlos Negro, del tema. "Es complejo", aseguró y se refirió a la investigación del caso de la bengala náutica arrojada en el clásico anterior desde la hinchada de Nacional que causó heridas graves en un policía. Orsi dijo que la indagatoria fue compleja, "con ribetes complicados".