Orsi entregó el Pabellón Nacional a la selección uruguaya previo al Mundial

El presidente Yamandú Orsi entregó este miércoles el Pabellón Nacional a la selección uruguaya de fútbol, en la previa de su participación en el Mundial.

La actividad se realizó en el Complejo Celeste y contó con la presencia de todo el plantel, el director técnico Marcelo Bielsa, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y representantes de FIFA.

Durante la ceremonia, Orsi afirmó que viajará al Mundial para asistir a uno de los partidos de la selección uruguaya, pero no precisó cuál.

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La entrega del Pabellón Nacional es una tradición previa a la participación de Uruguay en competencias internacionales y simboliza la representación oficial del país por parte del equipo.

La actividad ocurre además por la inauguración de obras en el Complejo Celeste, en la que se presentaron dos nuevas canchas (una de césped artificial y otra de césped híbrido), con sus sistemas de riego automático, y otros espacios de recuperación deportiva.