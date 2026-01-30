El operativo de la Policía destinado al control de vehículos en infracción incauta alrededor de 200 motos por día en todo el país, según datos que informó el subdirector de Policía Nacional Alfredo Clavijo.
Operativos de la Policía incautan cerca de 200 motos por día: buscan evitar delitos y sacar vehículos en infracción
El operativo de la Policía es para sacar de circulación motos que pueden ser utilizadas para cometer delitos, además de controlar que estén en regla y cumplan las normas.
En 15 días de estos operativos se han incautado 3.000 motos, aseguró el jerarca policial, y explicó que buscan sacar de circulación vehículos que no cumplen las normas, al tiempo que evitar el uso de motos para cometer delitos, explicó el jerarca policial.
“Los resultados están a la vista. Vemos mucho más regulado el uso de la moto”, dijo Clavijo, y adelantó que estos operativos se van a mantener el tiempo que sea necesario.
“Esto va a finalizar cuando veamos que los niveles empiecen a bajar, tanto del uso de la moto para la actividad delictiva, como de los accidentes graves o fatales”, precisó Clavijo.
