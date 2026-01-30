RECIBÍ EL NEWSLETTER
operativo calle, en MONTEVIDEO

Operativo de la Policía: trasladó a 160 personas que viven en la calle y levantó 8 toneladas de residuos

El subdirector de Policía Nacional Alfredo Clavijo dio cifras del llamado “operativo calle”. Son 30 efectivos que trasladan a personas que viven o duermen en la calle y además levantan residuos.

personas-en-calle-policia-operativo-mointerior

La Policía realiza por estos días el llamado “operativo calle”, en el que una treintena de efectivos recorre Montevideo para trasladar a personas que viven en la callehacia refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El subdirector de Policía Nacional Alfredo Clavijo aseguró este viernes que en las últimas semanas trasladaron “a 160 personas” y levantaron “casi ocho toneladas de residuos”, porque además limpian el lugar donde estaban las personas, generalmente con objetos voluminosos como sillones, colchones y hasta electrodomésticos.

“El operativo lo estamos intensificando, creamos una gran fuerza de tarea con camiones y ómnibus, en coordinación con la Intendencia de Montevideo”, dijo Clavijo en el programa Arriba Gente de Canal 10.

A la Policía le llamó la atención la cantidad de muebles que encontraron con las personas que viven en la calle. Clavijo señaló que son residuos que muchos sacaron de sus hogares sin coordinar con la Intendencia su recolección (lo que se puede hacer con un mensaje al Whatsapp 092 250 260).

“Van casi 8 toneladas de residuos llevados al depósito final. Son 160 personas y casi 8 toneladas. Llevamos a las personas y limpiamos la ciudad”, insistió Clavijo.

El jerarca policial dijo que este operativo sirve para preparar el trabajo en invierno, cuando se intensifican los traslados por el frío.

El operativo se hace en cumplimiento de la Ley de Faltas y con el objetivo de “tener a todas esas personas a disposición del Mides para encontrar una solución a sus problemas”, dijo Clavijo.

“Que puedan tener una atención, una derivación para encontrar una solución a esa personas. Un mecanismo de subsistencia y dónde dormir”, concluyó.

