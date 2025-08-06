RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMBATE AL NARCOTRÁFICO

Operación KOBA Maldonado: 14 allanamientos, cuatro condenados y cuatro imputados

Por este mismo caso, pesa la orden de detención para varias personas vinculadas al mismo operativo antidrogas.

policía-maldonado-operacion-koba

En el marco de la Operación KOBA fueron condenadas cuatro personas y otras cuatro imputadas, en el departamento de Maldonado.

De los ocho detenidos, cuatro fueron condenados, dos por asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de suministro de estupefacientes, a la pena de dos años y ocho meses de penitenciaría.

Otros dos fueron condenados por encubrimiento agravado, uno a cumplir 10 meses de libertad a prueba y el otro la pena de 10 meses (cinco de prisión efectiva y el resto de libertad a prueba).

dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergas de usuarios mides
Seguí leyendo

Dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides

Los otros cuatro restantes fueron imputados por asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de suministro de estupefacientes; deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 180 días.

Por este mismo caso, pesa la orden de detención para varias personas vinculadas al mismo operativo antidrogas.

Se realizaron 14 allanamientos en San Carlos y en Maldonado, en los que se incautaron cocaína, marihuana, un revolver calibre 38, 127 municiones de distintos calibres, una balanza de precisión, una imitación de subfusil, handys, celulares, un visor nocturno, un cargador y dinero.

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente laboral

Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS

Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; tenía antecedentes por delitos sexuales
PARLAMENTO

Votan cambios al programa de jornales solidarios, un plan que pasa a llamarse Uruguay Impulsa
POLICÍA INVESTIGA

Delincuentes a mano armada asaltaron verdulería en barrio Peñarol; es la tercera vez en poco tiempo
curiosidades

¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos

Te puede interesar

Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país
Instituto de Colonización resolvió reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores en Florida video
POR 4 VOTOS CONTRA 1

Instituto de Colonización resolvió reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores en Florida
Director colorado de Colonización votó en contra de compra de María Dolores y apuntó a ilegalidades y nulidad video
LUCA MANASSI

Director colorado de Colonización votó en contra de compra de María Dolores y apuntó a "ilegalidades" y "nulidad"

Dejá tu comentario