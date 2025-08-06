Operación KOBA Maldonado: 14 allanamientos, cuatro condenados y cuatro imputados

En el marco de la Operación KOBA fueron condenadas cuatro personas y otras cuatro imputadas, en el departamento de Maldonado .

De los ocho detenidos, cuatro fueron condenados, dos por asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de suministro de estupefacientes, a la pena de dos años y ocho meses de penitenciaría.

Otros dos fueron condenados por encubrimiento agravado, uno a cumplir 10 meses de libertad a prueba y el otro la pena de 10 meses (cinco de prisión efectiva y el resto de libertad a prueba).

Los otros cuatro restantes fueron imputados por asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de suministro de estupefacientes; deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 180 días.

Por este mismo caso, pesa la orden de detención para varias personas vinculadas al mismo operativo antidrogas.

Se realizaron 14 allanamientos en San Carlos y en Maldonado, en los que se incautaron cocaína, marihuana, un revolver calibre 38, 127 municiones de distintos calibres, una balanza de precisión, una imitación de subfusil, handys, celulares, un visor nocturno, un cargador y dinero.