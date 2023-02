"Ofrecimos lo que tenemos, todos los recursos", dijo Juan Gómez sobre investigación de Fossati

El Fiscal General Juan Gómez aseguró que se pusieron todos los recursos que tiene la Fiscalía a disposición de Gabriela Fossati , la fiscal que llevó adelante el caso Astesiano y toda la investigación entorno al ex jefe de custodia del presidente Lacalle Pou, recientemente condenado a cuatro años y medio de prisión.

El Fiscal de Corte dijo que si bien no conoce los detalles de la investigación que realizó Fossati, cree que el acuerdo al que llegó con Astesiano y su abogado para obtener una condena en proceso abreviado fue “adecuado”.

GOMEZ SOBRE ACUERDO ASTESIANO

En este sentido Gómez destacó que la pena máxima que se podía obtener en un juicio por el delito más grave imputado a Astesiano (asociación para delinquir) era de cinco años, y el acuerdo terminó con una condena de cuatro años y medio.

Consultado sobre el apoyo personal que pedía Fossati ante críticas políticas por su investigación en un caso que involucra al ex custodio del presidente de la República, Gómez dijo que esas son “apreciaciones personales”, e insistió: “yo no puedo prometer el oro y el moro, que no lo tengo”.

En cuanto a los recursos con los que cuenta la Fiscalía en general, Gómez dijo que desde el año 2016 no recibían un incremento de presupuesto, y que este llegó “en la última Rendición de Cuentas”. “Silenciosamente hemos conseguido algunos recursos”, dijo el Fiscal de Corte, y destacó la creación de 42 nuevos cargos para este 2023.