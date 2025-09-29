OEA condena enérgicamente atentado contra Fiscal de Corte: "Constituye un hecho de extrema gravedad"

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) expresó a través de un comunicado su más enérgica condena frente al atentado perpetrado en la madrugada del 28 de septiembre de 2025 contra la vivienda de la Fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero .

"Este ataque constituye un hecho de extrema gravedad que atenta no solo contra la integridad de una alta funcionaria del Estado, sino también contra instituciones fundamentales en el marco del Estado de Derecho".

Y agrega: "La Secretaría General transmite su solidaridad a la fiscal Ferrero, a su familia y al gobierno y pueblo uruguayo, al tiempo que respalda la rápida reacción de las autoridades nacionales que han desplegado acciones de investigación y seguridad".

Desde la Organización de los Estados Americanos expresaron que ninguna forma de violencia, intimidación o amenaza podrá doblegar la independencia de la justicia ni el compromiso democrático de los pueblos de las Américas y que la defensa de la justicia y de quienes la representan es una responsabilidad hemisférica, y la OEA está lista para seguir acompañando a Uruguay en este esfuerzo.

"La OEA reitera su plena solidaridad con las instituciones uruguayas y su democracia; y confía en que la firmeza de la respuesta nacional, sumada al apoyo regional e internacional, dejará en claro que en las Américas no hay espacio para la impunidad, el miedo ni la violencia. Defender la justicia es defender la democracia, y defender la democracia es garantizar el futuro libre y seguro de nuestros pueblos", finaliza el comunicado.