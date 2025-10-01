RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN VISITA A SALTO

Oddone explicó medidas de estímulo para la frontera: "Estamos poniéndole foco a la pequeña y mediana empresa", dijo

El ministro de Economía y Finanzas se refirió además a la rebaja del Imesi en materia de combustibles para los departamentos de frontera con Brasil.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, visitó el departamento de Salto donde explicó las políticas de estímulo para la economía en la frontera.

"El Parlamento votó hace algunas semanas una ley con un conjunto de estímulos fiscales para decisiones de políticas estrictamente de frontera, fuertemente focalizado en el norte del país, en particular en la frontera con Brasil (...) y hemos seguido haciendo uso de la política ya definida de rebaja de Imesi en materia de combustibles para la frontera".

El jerarca comentó que el subsecretario anunció en las últimas horas en la ciudad de Melo, el criterio de la rebaja del Imesi para las localidades que están entre 20 y 60 kilómetros.

"En relación al Presupuesto lo que hemos estado considerando son medidas que tienen que ver con el estímulo de la inversión (...) estamos poniéndole foco a la pequeña y mediana empresa y, en particular, identificando algunos parámetros para priorizar inversiones, la descentralización y la expansión territorial en aquellas zonas del país donde las tasas de desempleo son más elevadas".

