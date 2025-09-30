RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN COMISIÓN

Oddone afirmó que cambio en impuesto mínimo global presentado en Parlamento no impacta en recaudación

El ministro también se refirió al cambio respecto al secreto bancario, que acota plazos respecto a los ya establecidos.

gabriel-oddone-en-parlamento-con-su-equipo

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, comparece al Parlamento para presentar cambios para el proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal, en lo relativo a la propia cartera y al Banco Central.

"Los cambios no tienen ningún impacto sobre la recaudación, por lo tanto sigue siendo la misma que estábamos estimando, y simplemente lo que hacen es disponer un mecanismo legal mediante el cual aquellas empresas que son beneficiarias de algún acuerdo en materia de estabilidad tributaria, que no estén comprendidas dentro de los países que están adheridos o que sus matrices no están instaladas en países donde el impuesto mínimo global ya rige, no van a tener que hacer frente al impuesto", explicó Oddone.

El ministro también se refirió al cambio respecto al secreto bancario, que acota plazos respecto a los ya establecidos. "Nosotros estamos alcanzando un cambio que lo que hace es mantener la intervención del Poder Judicial, con algunos plazos establecidos", indicó.

no nos hagamos un dano a nosotros mismos, dijo oddone ante criticas de la oposicion a nuevo impuesto global
Seguí leyendo

"No nos hagamos un daño a nosotros mismos", dijo Oddone ante críticas de la oposición a nuevo impuesto global

El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que los cambios son “en diferentes órbitas”, algunos relativos al Banco Central, el secreto bancario y con el impuesto mínimo global.

Respecto al secreto bancario, el diputado destacó los cambios que incorporan la “presencia de un juez” para acceder a la información. “Lo que decíamos es que no se puede permitir una violación al derecho a la intimidad sin un procedimiento judicial, sin la presencia de un juez”, dijo Rodríguez, aunque aclara que mantienen diferencias en el procedimiento y que será debatido.

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
asalto en un supermercado

Delincuentes robaron $ 4 millones, la remesa de un local de pagos en Pérez Castellanos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con temperaturas de más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
TRIPLE FEMICIDIO EN ARGENTINA

Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas
SOLIDARIDAD

"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa

Te puede interesar

Déficit fiscal bajó al 4,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía
ECONOMÍA

Déficit fiscal bajó al 4,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía
Sinae y Mides anunciaron cese de alerta roja por frío: hubo 266.969 plazas ocupadas en total desde el 23 de junio
Sociedad

Sinae y Mides anunciaron cese de alerta roja por frío: hubo 266.969 plazas ocupadas en total desde el 23 de junio
Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas
TRIPLE FEMICIDIO EN ARGENTINA

Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas

Dejá tu comentario