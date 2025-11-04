Oddone analizó con Bordaberry cambios al secreto bancario: "Hay una negociación abierta", dijo el ministro

El ministro de Economía Gabriel Oddone se reunió con la Mesa Política del Frente Amplio para explicar los cambios aprobados en el proyecto de ley de presupuesto que ahora se debate en el Senado, y en rueda de prensa fue consultado sobre las modificaciones propuestas por el gobierno al secreto bancario y la negociación que sobre este tema lleva adelante con el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry .

Oddone dijo que se reunió con Bordaberri y los jerarcas de la DGI por este tema, y explicó el alcance de las conversaciones: “Todo eso tiene que ser consistente con lo que es la voluntad de la cámara de Diputados, que fue la que votó negativamente la iniciativa, así que lo que hay es una negociación abierta entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos de la oposición, y si encontramos un consenso tendrá lugar ahora, si no será una discusión que se mantendrá en el tiempo”.

El gobierno propuso en la ley de presupuesto que el secreto bancario se pueda levantar a pedido del director nacional de rentas (DGI), lo que fue rechazado por la oposición en Diputados, por lo que no se aprobó.

En el Senado se reabrió la discusión, pero cualquier cambio debe ser acordado con los diputados, para que cuando el proyecto de presupuesto vuelva a esa Cámara se vote sin debate, de lo contrario pasaría a la Asamblea General. Es probable por eso que el tema quede por fuera del presupuesto y se discuta en una ley aparte.

Recursos para educación

Consultado sobre la posibilidad de otorgar más recursos a la educación, en particular a la Universidad de la República, que tiene varias facultades ocupadas por estudiantes y docentes, el ministro Oddone dijo que puede haber reasignación de recursos, pero no ampliación de los que ya están asignados en el total del proyecto de ley.

“Es parte de lo que los señores legisladores van a tener que ir resolviendo. El perímetro presupuestal es el que está establecido y lo que hay en estos momentos son negociaciones presupuestales que contemplen algunos de estos pedidos, que por supuesto van a estar lejos de lo que son las aspiraciones legítimas de las personas vinculadas al sistema educativo, en particular al sistema universitario, pero en principio entiendo que los legisladores están discutiendo alternativas”.