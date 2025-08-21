RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATACARON HELICÓPTERO

Ocho policías muertos y ocho heridos tras ataque con dron del mayor cártel de Colombia

"La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en X.

petro-redes-sociales-atentado.jpg

Ocho policías murieron y ocho más resultaron heridos este jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de Colombia, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron la Policía y el Ministerio de Defensa.

Un funcionario de la Policía explicó a la AFP que los atacantes "hostigaron" a un grupo de erradicadores de hoja de coca. También atacaron con un dron a uno de sus helicópteros, que se precipitó a tierra. Según el ministerio de Defensa, los atacantes son miembros del Clan del Golfo.

"Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus redes sociales.

