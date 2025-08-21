Ocho policías murieron y ocho más resultaron heridos este jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de Colombia, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron la Policía y el Ministerio de Defensa.
Ocho policías muertos y ocho heridos tras ataque con dron del mayor cártel de Colombia
"La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en X.
Un funcionario de la Policía explicó a la AFP que los atacantes "hostigaron" a un grupo de erradicadores de hoja de coca. También atacaron con un dron a uno de sus helicópteros, que se precipitó a tierra. Según el ministerio de Defensa, los atacantes son miembros del Clan del Golfo.
"Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus redes sociales.
Seguí leyendo
Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
Lo más visto
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI
Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
SAN JOSÉ
Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
INFORME DE METEOROLOGÍA
Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada
PARTIDO CANCELADO
Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Dejá tu comentario