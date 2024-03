Nuevo sistema de licencias médicas en sector público comienza el 1 de abril; COFE analiza medidas

El próximo lunes comienza a regir el nuevo sistema de licencias médicas en el sector público. La Confederación de Funcionarios del Estado ( COFE ) insiste en que no hubo ajustes en la aplicación y podrían resolver ocupaciones como medida de protesta.

El nuevo sistema en el sector público establece que hay 9 días por año, no acumulables, de licencia médica, para pasar posteriormente a subsidiar el 75% del jornal por cada falta por este motivo. A fin de enero se abrió un período de 60 días para ajustar la aplicación del nuevo régimen. Para COFE no se corrigieron las dificultades para aplicar el sistema y se reclama que haya otros controles para evitar los abusos y no el descuento.