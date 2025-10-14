RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICÍA INVESTIGA

Nuevo robo piraña en farmacia de Pocitos: delincuentes en moto se llevaron más de 50 cajas de perfumes importados

La denunciante dijo a la Policía que cuatro individuos causaron daños en puertas, cargaron los bolsos y se dieron a la fuga por 21 de Setiembre en dirección a Ellauri.

robo-farmacia-montevideo

Cuatro delincuentes en moto llegaron al local y se llevaron más de 50 cajas de perfumes importados, de varias marcas.

La Policía entrevistó a la denunciante quien manifestó que llegaron dos motos, una de color roja y otra naranja, con cuatro ocupantes. Los individuos descendieron y fueron directo a las vitrinas. Causaron daños en cinco puertas, cargaron los bolsos, subieron a las motos y se dieron a la fuga por la calle 21 de Setiembre en dirección a Ellauri.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y la Policía analiza las cámaras de videovigilancia para dar con el paradero de los rapiñeros.

