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DEL 20 AL 26 DE JULIO

Nueva edición de Expoempleo, la feria virtual gratuita con oportunidades laborales en más de 30 empresas

Desde hoy, 20 de julio, y hasta el domingo 26, se realiza una nueva edición de la expo empleo gratuita. Más información en www.expoempleo.com.uy.

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Desde hoy, 20 de julio, y hasta el domingo 26, se realiza una nueva edición de Expoempleo, la feria virtual y gratuita para quienes estén buscando trabajo. En esta edición, participan más de 30 empresas con distintas ofertas laborales.

La directora de Crear Comunicación, Leticia Viva, recordó que la feria virtual de empleo nació en 2012 y hoy tiene alcance nacional con el objetivo de acercar a las personas a oportunidades de empleo reales y los talentos a las organizaciones.

Esta edición, la número 22, como todas las anteriores, es gratuita y permitirá a acceder a buscar empleo o mejorar su posición laboral. Viva valoró los avances en el proceso de búsqueda de empleo con la aplicación de la inteligencia artificial.

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El portal se renovó pero manteniendo la misma esencial, acercar las oportunidades laborales a los talentos que se encuentran en la búsqueda de empleo. Entre los recursos disponibles está la sala de conferencias, un espacio para chatear con las empresas para conocerlas, poder medir sus herramientas y aptitudes en el centro de evaluación.

Link para acceder a la página de Expoempleo: https://www.expoempleo.com.uy/

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