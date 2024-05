Nueva edición del Festival de Cannes despliega su alfombra roja con viejos y nuevos talentos

La muestra de cine , la más importante del mundo, arranca este martes y despliega su alfombra roja a veteranos cineastas, como el estadounidense Coppola y su esperada "Megalópolis", y a nuevos talentos, como la directora francesa Coralie Fargeat y su filme "gore" ("The substance") con las actrices Demi Moore y Margaret Qualley.

La nueva película del autor de "Apocalypse Now" (1979) --con la que ganó su segunda Palma de Oro, después de la de "La conversación" (1974)--, cuenta el sueño de un arquitecto (Adam Driver) para reconstruir una ciudad.

Otras cintas en liza para la Palma de Oro son "Kinds of Kindness", con el griego Yorgos Lanthimos dirigiendo de nuevo a la estadounidense Emma Stone, y "The Shrouds", del canadiense David Cronenberg, otro asiduo del certamen.

El brasileño Karim Ainouz, el único latinoamericano en competición, presentará "Motel Destino", una historia de amor y deseo en el nordeste de Brasil.

Un propuesta llamativa es la del francés Jacques Audiard: "Emilia Pérez", entre thriller y musical, sobre un capo del narcotráfico mexicano que quiere cambiar de sexo, con Selena Gomez y Zoe Saldaña en el reparto.

El iraní Mohammad Rasoulof fue condenado a cinco años de cárcel en su país apenas unos días antes de que se presente su filme "The seed of the sacred fig" en la muestra.

"Caso por caso"

En total, 22 películas aspiran a la Palma de Oro, de las que cuatro están dirigidas por mujeres --el año pasado fueron siete, el récord--, entre ellas la británica Andrea Arnold, en su cuarta ocasión en liza.

En vísperas del pistoletazo de salida y con el #MeToo sacudiendo de nuevo el cine francés, los organizadores aguantan la respiración ante los rumores de posibles acusaciones de violencia sexual contra destacadas figuras presentes en el certamen.

La presidenta de la muestra, Iris Knobloch, aseguró esta semana que si sucedía, harían todo lo posible para "tomar la buena decisión caso por caso" y que tendrían en cuenta los impactos en el filme concernido.

La actriz Judith Godrèche, convertida en la voz cantante del movimiento en Francia después de denunciar por violación a los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon, mostrará un cortometraje con testimonios de víctimas de violencia sexual.

Esta 77ª edición también podría verse alterada por una huelga convocada por una pequeña asociación de trabajadores, "Bajo las pantallas, la miseria", para protestar por sus condiciones laborales.

Los organizadores reconocieron que son conscientes de "las dificultades que sufren algunos de sus trabajadores" y ofrecieron diálogo.

George Lucas y Meryl Streep

Fuera de competición, grandes producciones verán la luz en la Croisette, entre ellas "Furiosa", de George Miller, un nuevo episodio de su saga "Mad Max", y "Horizon, an American Saga", un wéstern en varios capítulos dirigido por Kevin Costner.

Y el veterano director Oliver Stone estrenará un documental sobre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su encarcelamiento entre 2018 y 2019 y su regreso al poder.

Otros dos pesos pesados del séptimo arte, George Lucas, el creador de "La guerra de las galaxias", y la actriz estadounidense Meryl Streep, ganadora de tres Óscar, recibirán una Palma de Oro honorífica.

El jurado, presidido por la directora Greta Gerwig, la autora de la exitosa "Barbie", otorgará el máximo galardón el 25 de mayo para designar a la sucesora de "Anatomía de una caída", de la francesa Justine Triet.

En las secciones paralelas, dedicadas a los nuevos talentos, destacan varias producciones iberoamericanas.

El contingente argentino será el más numeroso con Federico Luis ("Simón de la montaña"), Hernán Rosselli ("Algo viejo, algo nuevo, algo prestado") e Iair Said ("Los domingos mueren más personas").

Brasil también estará presente con Marcelo Caetano ("Baby") y el dúo de Eryk Rocha y Gabriela Carneiro da Cunha y su documental "A queda do céu" en torno al pueblo Yanomami de la Amazonía.

La colombiana Camila Beltrán presentará su ópera prima, "Mi bestia", sobre una adolescente y una profecía del diablo, y el español Jonás Trueba traerá "Volveréis", sobre una pareja que quiera hacer una fiesta para anunciar su separación.

FUENTE: AFP