Nacional le ganó 3-1 a Liverpool en el Gran Parque Central por la 8ª fecha del Clausura

Nacional le ganó 3-1 a Liverpool este sábado en la tarde en el Gran Parque Central, por la octava fecha del Torneo Clausura. Así, los tricolores mantienen el liderazgo en la Tabla Anual y no pierden puntos en el Clausura, donde el puntero es Peñarol.

El primer gol del partido fue de Abel Hernández para los negriazules. Luego llegaron los goles de Nicolás López, Luciano Boggio y Juan Cruz de los Santos. Esta última anotación fue en el tiempo adicional del segundo tiempo, para liquidar el partido.

Mirá un resumen de lo ocurrido durante los 90 minutos.

Seguí leyendo Conmebol reconoce error arbitral en expulsión de jugador del Flamengo en la Copa Libertadores

Abel Hernández convirtió el primer gol del partido a los 31 minutos. El gol fue revisado por el VAR por posible fuera de juego, que fue desestimado.

Nicolás "Diente" López empató el partido a los 38 minutos de juego, luego de un pase que le hizo Boggio en el área rival. El delantero anotó de cabeza. El primer tiempo terminó 1-1.

Luciano Boggio anotó a los 79 minutos de juego y dio vuelta el partido, poniéndolo 2-1.

A los 84 minutos de juego, tras una falta, Rabuñal (Liverpool) recibió segunda tarjeta amarilla y luego roja. Había sido amonestado en el primer tiempo. Los negriazules quedaron entonces con 10 jugadores en cancha.

Juan Cruz de los Santos liquidó el partido a los 91 minutos de juego tras anotar el tercer gol tricolor.

Los tricolores venían de ganarle 2-1 a Plaza Colonia en el Estadio Centenario, mientras que los negriazules empataron en su casa con Peñarol 2-2.

El juez del encuentro fue Esteban Ostojich, quien estuvo acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Matías Rodríguez. El cuarto árbitro fue Federico Arman. En tanto, en el VAR estuvieron Andrés Cunha y Nicolás Piaggio.

Los equipos.

Mirá los once futbolistas de Nacional que fueron titulares.

image

Mirá la oncena que puso Liverpool.