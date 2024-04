"Nosotros queremos la justicia de Dios, estamos en paz", dijo hermano de Bárbara Prieto

Al momento del femicidio, Sosa Escotto, de 20 años, cumplía una condena por un delito de hurto en régimen de libertad a prueba.

Santiago, el hermano de la joven, dijo a Subrayado que si bien su hermana era una persona tímida, le gustaba mucho ayudar, era muy comprometida con sus estudios, laborales y de la iglesia a la que asistía. "Aportaba mucho donde concurría por eso era muy querida", contó.

"Se lo digo de corazón, nosotros no estamos preocupados por la pena que le vayan a dar a él, a mí me tocó personalmente en nombre de mi familia estar en la audiencia, estar ahí al lado, no nos genera odio, no nos genera violencia, sabemos que mi hermana no va a volver, que la vida de ella ya no está más", expresó tras ser consultado sobre la pena de 45 años.

Y añadió: "Indiferente de lo que le pase a él, sabemos que la Justicia ya está haciendo su trabajo, y nosotros queremos la justicia de Dios que va a ser la parte de él. Estamos en paz, si bien nos duele la ausencia, hoy estamos más preocupados por enfrentar el dolor que lo que le fuera a pasar a él".

Santiago relató que desde chico va a la iglesia junto a su hermana y que su vida se basa en servir. "Sabemos que ella está en un lugar mejor y sería eso lo que nos ayuda día a día a ir reconstruyéndonos como familia. Creemos que esto va a ser el comienzo de algo nuevo, que a través de nuestro dolor, de nuestra pérdida algo va a cambiar", manifestó.