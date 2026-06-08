"Invierno corto, pero intenso, con alto porcentaje de heladas y muy poca lluvia", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que será un invierno corto, pero intenso con alto porcentaje de heladas y muy poca lluvia.

"La climatología indica que vamos a tener un invierno corto, va a ser sí intenso. Va a ser muy frío con alto porcentaje de heladas y con muy poca lluvia. A partir de agosto comienzan a moderarse las temperaturas, comienzan a ascender, pero comienza lo otro, el Godzilla aparece, ahí las condiciones se complican", adelantó.

Según comentó, el frío estará presente en los meses de junio y julio. Las máximas se ubicarán entre los 12° y 14° y las mínimas entre 0° y -4°, a nivel país.

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En el mes de agosto aumenta la temperatura muy rápidamente y el porcentaje de precipitaciones. "Mucho cuidado porque es muy probable que aumenten los episodios severos en lo que sería la primavera y verano de lluvias, tormentas, granizadas, vientos", destacó.

Y agregó: "Es exceso de lluvia (...) sale muy rápidamente de cauces de ríos y arroyos ante eventos frecuentes de lluvias importantes. Indudablemente las crecidas van a ser comunes entre la primavera y el verano".

En lo que respecta a este martes, será una jornada inestable con chaparrones en la mañana, mejorando con descenso de la temperatura. La tarde estará fresca con cielo parcialmente nublado y una noche con marcado descenso de temperatura.

Miércoles en la tardecita-noche se inestabilizan las condiciones sobre la frontera norte con algún chaparrón.

El tiempo permanecerá estable durante toda la semana.