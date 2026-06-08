Incautaron cuatro armas, un chaleco antibalas y municiones en allanamientos tras rapiña en la que balearon a un policía

La Policía realizó allanamientos este lunes de tarde en el barrio Plácido Ellauri en el marco de la investigación de la rapiña a un policía de 31 años, en la que resultó baleado el funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El efectivo, que iba uniformado, recibió dos disparos en el pecho, que fueron contenidos por el chaleco antibalas, y otro tiro que lo hirió con una fractura en el hombro derecho. Se encuentra internado fuera de peligro en el Hospital Policial.

El policía fue abordado por dos delincuentes en moto. Luego del hecho, la Policía detuvo a un adolescente y un mayor de edad; uno sospechoso de participar en el hecho y el otro por desacato. Pero, en la tarde se obtuvo información que en una casa ubicada a cinco cuadras del lugar del ataque podía haber armas, incluida la de reglamento, que le fue robada al policía.

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Esta tarde, los investigadores de la Policía aguardaron por unas cinco horas asegurando el perímetro de las viviendas a allanar hasta que llegara la orden judicial, al borde del tiempo legal establecido. Los efectivos ingresaron a dos casas donde encontraron cuatro armas: dos revólveres y dos pistolas, un chaleco y varias municiones.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de los indicios incautados en busca de pruebas. En el operativo también participó Guardia Republicana, grupo PADO y un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial. El caso está a cargo de detectives de Investigaciones de la Zona 3 junto a la fiscal de Flagrancia de 16º turno, Bettina Ramos.