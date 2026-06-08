RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY DOS DETENIDOS

Incautaron cuatro armas, un chaleco antibalas y municiones en allanamientos tras rapiña en la que balearon a un policía

La investigación logró identificar a dos casas que fueron inspeccionadas por la Policía, a cinco cuadras donde ocurrió el ataque al funcionario del INR.

allanamientos-rapiña-policia-placido-ellauri

La Policía realizó allanamientos este lunes de tarde en el barrio Plácido Ellauri en el marco de la investigación de la rapiña a un policía de 31 años, en la que resultó baleado el funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El efectivo, que iba uniformado, recibió dos disparos en el pecho, que fueron contenidos por el chaleco antibalas, y otro tiro que lo hirió con una fractura en el hombro derecho. Se encuentra internado fuera de peligro en el Hospital Policial.

El policía fue abordado por dos delincuentes en moto. Luego del hecho, la Policía detuvo a un adolescente y un mayor de edad; uno sospechoso de participar en el hecho y el otro por desacato. Pero, en la tarde se obtuvo información que en una casa ubicada a cinco cuadras del lugar del ataque podía haber armas, incluida la de reglamento, que le fue robada al policía.

delincuentes rapinaron a un policia en la union; circulaban en un auto que robaron en buceo a otro efectivo
Seguí leyendo

Delincuentes rapiñaron a un policía en La Unión; circulaban en un auto que robaron en Buceo a otro efectivo

Esta tarde, los investigadores de la Policía aguardaron por unas cinco horas asegurando el perímetro de las viviendas a allanar hasta que llegara la orden judicial, al borde del tiempo legal establecido. Los efectivos ingresaron a dos casas donde encontraron cuatro armas: dos revólveres y dos pistolas, un chaleco y varias municiones.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de los indicios incautados en busca de pruebas. En el operativo también participó Guardia Republicana, grupo PADO y un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial. El caso está a cargo de detectives de Investigaciones de la Zona 3 junto a la fiscal de Flagrancia de 16º turno, Bettina Ramos.

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Incautaron cuatro armas, un chaleco antibalas y municiones en allanamientos tras rapiña en la que balearon a un policía video
HAY DOS DETENIDOS

Incautaron cuatro armas, un chaleco antibalas y municiones en allanamientos tras rapiña en la que balearon a un policía
Operativo antidrogas en Artigas.  video
OPERATIVO ANTIDROGAS

Artigas: presos reclutaban a menores fugados de INAU para vender drogas; hay nueve condenados
Invierno corto, pero intenso, con alto porcentaje de heladas y muy poca lluvia, anunció Nubel Cisneros video
JUNIO Y JULIO

"Invierno corto, pero intenso, con alto porcentaje de heladas y muy poca lluvia", anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario