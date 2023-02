"No picó el bichito (de la política)", dijo el ministro Daniel Salinas sobre su futuro

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas (que dejará el cargo el 2 de marzo, según anunció el año pasado), dijo que espera dedicarse a su profesión de médico neurólogo, o incluso a la docencia, y aseguró que no le picó “el bichito” de la política .

“Los políticos nacen para eso, de alguna manera. Yo nací para ser médico, y me tocó un momento muy especial y di lo mejor que pude, lo mejor de mi, con un gran equipo, con el subsecretario (José Luis Satdjián), con la futura ministra (Karina) Rando y el doctor (Miguel) Asqueta”, dijo Salinas, en referencia al trabajo que llevaron adelante desde el MSP durante la pandemia del Covid-19.

“Realmente yo me quiero reintegrar a la actividad de consultorio, de neurólogo, y exclusivamente a esa actividad dentro del ámbito, posiblemente, mutual. Y si puedo aportar desde algún otro ángulo, como puede ser el ámbito educativo, también lo voy a hacer”, agregó Salinas, y advirtió que tal vez no le sea fácil: “Es muy difícil desandar los pasos. Para mi va a ser muy difícil reinsertarme laboralmente y no voy a ir a ninguna actividad privada de corte personal, sino a una actividad de consultorio médico o de tipo educativo. Fuera de eso ningún emprendimiento”.