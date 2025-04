"No lo hubiera hecho así", dijo el canciller Lubetkin sobre cuestionada declaración de la Celac

“Si ustedes me preguntan si estoy de acuerdo con esa fórmula que encontró la presidencia hondureña, yo diría: no lo hubiera hecho así. Y diría más, como nosotros vamos a tener la presidencia, recibimos el honor por parte de los 33 países, por consenso, de que vamos a presidir la Celac desde abril de 2026, tendremos que aprender para que este tipo de cosas no pasen, tenemos que hacerlo de otra manera, hay que entender que es muy difícil que se logren consensos sobre aspectos políticos, lo que hay que lograr son consensos sobre temas concretos, sobre la seguridad alimentaria, sobre la energía, sobre el ambiente, sobre eso hay que… de otra manera esta América Latina y Caribeña de 33 países no va a llegar a consenso sobre otras cosas”, dijo Lubetkin.