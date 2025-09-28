Secretariado del Frente Amplio se solidarizó con Mónica Ferrero y expresó respaldo al ministro Carlos Negro

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió un comunicado tras el atentado en la madrugada a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero . En el mismo, se solidarizó con la fiscal y también respaldó el trabajo del ministro del Interior, Carlos Negro .

También solicita "a la bancada del Frente Amplio tratar de manera urgente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para el tratamiento del lavado de activos" y segura que "la lucha contra el narcotráfico es la prioridad de nuestra fuerza política".

Este lunes se reunirán con el ministro Negro por este tema. "La defensa de la institucionalidad es una prioridad para el Frente Amplio, y para todos/as los/as uruguayos/as, en donde no deberían haber dos opiniones", señala el texto.

Por parte del Poder Ejecutivo hay dos reuniones: una en el Ministerio del Interior con toda su cúpula, que transcurre en la tarde de este domingo; y otra en Torre Ejecutiva, en la mañana del lunes. Esta última fue citada por Orsi: irán los ministros Negro y Sandra Lazo (Defensa), además de Ferrero.

La Policía trabaja sobre dos vehículos que fueron hallados, que –se presume– fueron usados por los delincuentes para escapar. Hay dos personas detenidas que circulaban en el segundo vehículo.

Una camioneta con caja, incendiada en su totalidad, fue hallada en la zona del barrio 40 Semanas, en horas del mediodía. Y en Marconi, fue encontrado un auto Volkswagen Bora negro.

El crimen ocurrió a las cinco de la madrugada. Los autores ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los agresores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos.