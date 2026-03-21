Nacional volvió a dejar puntos y compromete el Apertura: Defensor le ganó 2-1

Nacional volvió a tropezar en el Torneo Apertura tras perder 2-1 ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini este viernes. El equipo tricolor se había puesto en ventaja con gol de Luciano Boggio, pero Alexander Machado y Brian Montenegro revirtieron el resultado.

El equipo volvió a mostrar fragilidad en defensa y falta de claridad en ataque. Jugó sin Maximiliano Gómez, lesionado, ni Maximiliano Silvera, desgarrado; ahora también se sintió Nicolás “Diente” López.

Con esta caída, Nacional perdió por tercera vez en el Apertura , suma 10 puntos de 21 posibles y solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos, lo que compromete su posición en el torneo.

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focouy-jadson-viera-entrenador-nacional-dt Foto: FocoUy. Jadson Viera, entrenador de Nacional.

En Defensor, el crecimiento se dio en el segundo tiempo, donde logró la superioridad en el juego.

Tras el partido, algunos hinchas reclamaron a los jugadores, tanto desde la tribuna como al momento de la salida en ómnibus.

El entrenador tricolor, Jadson Viera, dijo: “Nos costó, es una derrota que duele. En el segundo tiempo fuimos superados, no lo sentí al equipo”.

Y agregó: “Fuimos superados en el segundo tiempo: nos costó y no lo sentí al equipo, más allá de que generamos situaciones no tan claras. Es una derrota que duele. Volvemos a lo que fue la semana pasada. Obviamente me duele perder así y no me voy conforme en lo absoluto”.