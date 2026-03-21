Nacional volvió a tropezar en el Torneo Apertura tras perder 2-1 ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini este viernes. El equipo tricolor se había puesto en ventaja con gol de Luciano Boggio, pero Alexander Machado y Brian Montenegro revirtieron el resultado.
Nacional volvió a dejar puntos y compromete el Apertura: Defensor le ganó 2-1
El tricolor empezó ganando con gol de Luciano Boggio pero Alexander Machado y Brian Montenegro lograron dar vuelta el partido.
El equipo volvió a mostrar fragilidad en defensa y falta de claridad en ataque. Jugó sin Maximiliano Gómez, lesionado, ni Maximiliano Silvera, desgarrado; ahora también se sintió Nicolás “Diente” López.
Con esta caída, Nacional perdió por tercera vez en el Apertura, suma 10 puntos de 21 posibles y solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos, lo que compromete su posición en el torneo.
Con goles de Silvera y Verón Lupi, Nacional se reencontró con la victoria ante Wanderers en el Gran Parque Central
En Defensor, el crecimiento se dio en el segundo tiempo, donde logró la superioridad en el juego.
Tras el partido, algunos hinchas reclamaron a los jugadores, tanto desde la tribuna como al momento de la salida en ómnibus.
El entrenador tricolor, Jadson Viera, dijo: “Nos costó, es una derrota que duele. En el segundo tiempo fuimos superados, no lo sentí al equipo”.
Y agregó: “Fuimos superados en el segundo tiempo: nos costó y no lo sentí al equipo, más allá de que generamos situaciones no tan claras. Es una derrota que duele. Volvemos a lo que fue la semana pasada. Obviamente me duele perder así y no me voy conforme en lo absoluto”.
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