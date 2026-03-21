RECIBÍ EL NEWSLETTER
En el Franzini

Nacional volvió a dejar puntos y compromete el Apertura: Defensor le ganó 2-1

El tricolor empezó ganando con gol de Luciano Boggio pero Alexander Machado y Brian Montenegro lograron dar vuelta el partido.

Foto: FocoUy. Nacional cayó con Defensor en el Franzini.

Foto: FocoUy. Nacional cayó con Defensor en el Franzini.

Foto: FocoUy. Jadson Viera, entrenador de Nacional.

Foto: FocoUy. Jadson Viera, entrenador de Nacional.

Nacional volvió a tropezar en el Torneo Apertura tras perder 2-1 ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini este viernes. El equipo tricolor se había puesto en ventaja con gol de Luciano Boggio, pero Alexander Machado y Brian Montenegro revirtieron el resultado.

El equipo volvió a mostrar fragilidad en defensa y falta de claridad en ataque. Jugó sin Maximiliano Gómez, lesionado, ni Maximiliano Silvera, desgarrado; ahora también se sintió Nicolás “Diente” López.

Con esta caída, Nacional perdió por tercera vez en el Apertura, suma 10 puntos de 21 posibles y solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos, lo que compromete su posición en el torneo.

Foco Uy
Seguí leyendo

Con goles de Silvera y Verón Lupi, Nacional se reencontró con la victoria ante Wanderers en el Gran Parque Central
focouy-jadson-viera-entrenador-nacional-dt
Foto: FocoUy. Jadson Viera, entrenador de Nacional.

Foto: FocoUy. Jadson Viera, entrenador de Nacional.

En Defensor, el crecimiento se dio en el segundo tiempo, donde logró la superioridad en el juego.

Tras el partido, algunos hinchas reclamaron a los jugadores, tanto desde la tribuna como al momento de la salida en ómnibus.

El entrenador tricolor, Jadson Viera, dijo: “Nos costó, es una derrota que duele. En el segundo tiempo fuimos superados, no lo sentí al equipo”.

Y agregó: “Fuimos superados en el segundo tiempo: nos costó y no lo sentí al equipo, más allá de que generamos situaciones no tan claras. Es una derrota que duele. Volvemos a lo que fue la semana pasada. Obviamente me duele perder así y no me voy conforme en lo absoluto”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo
INUMET

Tormentas fuertes y lluvias copiosas para gran parte del país, ¿cuál será la zona más afectada?
AFECTA 8 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia que rige en la próxima madrugada por tormentas fuertes y lluvia abundante
eeuu

Juez niega libertad bajo fianza de Marset y fija nueva audiencia para la próxima semana por pedido de la defensa
inumet

Doble advertencia naranja y amarilla en gran parte del país por tormentas fuertes y severas

Te puede interesar

Cumbre de la Celac: Orsi anuncia el envío de un embajador uruguayo a Etiopía video
discurso en bogotá

Cumbre de la Celac: Orsi anuncia el envío de un embajador uruguayo a Etiopía
Foto: Camilo dos Santos, Presidencia. Yamandú Orsi es acompañado por el canciller Mario Lubetkin.
celac

Uruguay recibe este sábado la presidencia protémpore de la Celac: Orsi participa de la ceremonia en Bogotá
Foto: Martín Charquero en X. Camiseta de Uruguay para el Mundial.
presentan titular y alternativa

Ya se conoce la nueva camiseta que Uruguay usará en el Mundial: celeste, con cuello y detalles dorados

Dejá tu comentario