Nacional recibe a Racing desde la hora 18:00 por la sexta fecha del Torneo Clausura

El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Gustavo Tejera, mientras que el VAR está a cargo de Leodán González.

Nacional recibe a Racing este domingo desde la hora 18:00 en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Clausura. Este será el último partido a puertas cerradas para el tricolor, debido a la sanción por los incidentes del partido clásico del Torneo Intermedio.

Para el encuentro, Pablo Peirano no contará con el arquero Luis Mejía que se encuentra con su selección, por lo que Ignacio Suárez será el encargado de defender el arco.

En la tabla, los tricolores están octavos con siete unidades, a ocho puntos de su tradicional rival que es líder. En la Tabla Anual, se encuentra primero con 59, pero debe ganar esta tarde para ampliar la ventaja ya que Peñarol está a una unidad.

Sexta fecha: Peñarol recibe a Plaza Colonia este sábado y Nacional enfrenta a Racing el domingo

Los dirigidos por Pablo Peirano tendrán doble fecha esta semana ya que tendrán que disputar la Copa AUF.

