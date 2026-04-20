RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fútbol uruguayo

Nacional le ganó 3-1 a Liverpool: hubo tres penales y polémica arbitral

El partido se jugó en el Estadio Centenario y dejó reclamos por decisiones del árbitro Esteban Ostojich.

Foto: FocoUy. Maximiliano Gómez, Nacional.

Foto: FocoUy. Maximiliano Gómez, Nacional.

Foto: FocoUy. Maximiliano Gómez, Nacional.

Nacional le ganó 3-1 a Liverpool en el Estadio Centenario en un partido marcado por tres penales y jugadas polémicas, a partir de decisiones del árbitro Esteban Ostojich.

Dos de los goles tricolores fueron de Maximiliano Gómez de penal y el tercero lo hizo Tomás Verón Lupi. El equipo llegó a 19 puntos en el Apertura y quedó en la quinta posición.

El equipo de Jorge Bava abrió el marcador a los 21 minutos con un penal, sancionado por mano de Santiago Laquidaín. Liverpool empató a los 28 también desde el punto penal, con gol de Ruben Bentancourt tras una falta en el área.

Foto: AFP. Boca ganó 1-0 ante River Plate.
Seguí leyendo

Superclásico argentino: Boca Juniors le ganó 1-0 a River Plate en el Monumental

En el segundo tiempo, a los 56 minutos, Gómez volvió a marcar de penal, esta vez con intervención del VAR. Liverpool quedó con diez jugadores en cancha a los 70 minutos por la expulsión de Martín Rabuñal, lo que condicionó el cierre del partido.

“Estamos remando de atrás y por culpa nuestra”, dijo Sebastián Coates tras el encuentro.

Racing se mantiene como líder del torneo, pese a su empate con Defensor. Deportivo Maldonado, por su parte, no pudo acercarse tras igualar con Danubio en Jardines del Hipódromo. Peñarol jugará este lunes ante Juventud de las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Uruguay ya fue informado

Brasil anunció dragado del canal San Gonzalo, que habilitará el acceso desde Uruguay al puerto de Río Grande
luisiana – eeuu

Ocho niños fueron asesinados en EEUU durante un tiroteo; el agresor fue abatido por la Policía
dos accidentes en ruta 9

Murió un motociclista que fue chocado de atrás por la conductora de un vehículo que fugó en Rocha
En sayago

Una mujer de 70 años murió atropellada por un repartidor que hacía wheelie y fugó en Sayago
testimonios Flor de maroñas

"Cuatro meses le dieron, lo sueltan y va a volver": delincuente hizo un boquete para robar en un almacén

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. El motociclista se encuentra prófugo. video
En sayago

Una mujer de 70 años murió atropellada por un repartidor que hacía wheelie y fugó en Sayago
Cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado. video
EN FLOR DE MAROÑAS

Detuvieron a dos delincuentes de 14 y 18 años que intentaron rapiñar a una mujer policía
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en la Cruz de Carrasco. video
Ataque a tiros

Mataron a tiros a un hombre en la Cruz de Carrasco; hallaron 13 casquillos

Dejá tu comentario