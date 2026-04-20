Nacional le ganó 3-1 a Liverpool: hubo tres penales y polémica arbitral

Nacional le ganó 3-1 a Liverpool en el Estadio Centenario en un partido marcado por tres penales y jugadas polémicas, a partir de decisiones del árbitro Esteban Ostojich.

Dos de los goles tricolores fueron de Maximiliano Gómez de penal y el tercero lo hizo Tomás Verón Lupi. El equipo llegó a 19 puntos en el Apertura y quedó en la quinta posición.

El equipo de Jorge Bava abrió el marcador a los 21 minutos con un penal, sancionado por mano de Santiago Laquidaín. Liverpool empató a los 28 también desde el punto penal, con gol de Ruben Bentancourt tras una falta en el área.

En el segundo tiempo, a los 56 minutos, Gómez volvió a marcar de penal, esta vez con intervención del VAR. Liverpool quedó con diez jugadores en cancha a los 70 minutos por la expulsión de Martín Rabuñal, lo que condicionó el cierre del partido.

“Estamos remando de atrás y por culpa nuestra”, dijo Sebastián Coates tras el encuentro.

Racing se mantiene como líder del torneo, pese a su empate con Defensor. Deportivo Maldonado, por su parte, no pudo acercarse tras igualar con Danubio en Jardines del Hipódromo. Peñarol jugará este lunes ante Juventud de las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo.