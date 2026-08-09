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GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional empata sin goles ante Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura

El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Hernán Heras y el VAR está a cargo de Andrés Cunha.

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Nacional recibe a Boston River en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Jorge Bava tienen la obligación de ganar y continuar con buen pie en esta nueva parte del año para superar lo que ha sido la primera parte en la que cosechó más derrotas que triunfos.

El tricolor viene de ganar ante Progreso 2-1 con Maximiliano Gómez como figura, pero esta tarde no estará a la orden por quinta tarjeta amarilla.

Foto: Subrayado. Chevrolet baleada en La Blanqueada el domingo de noche.
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Más de 50 disparos y tres hinchas de Nacional heridos tras el partido del domingo: lo que se sabe del ataque

En el arco vuelve Alexis Martín Arias, la nueva incorporación, que fue expulsado ante Wanderers por la sexta fecha del Intermedio.

En la Tabla Anual, Nacional está sexto con 35 puntos, mientras que Boston River está en la decimocuarta posición con 22.

El encuentro que se disputa en el Gran Parque Central es arbitrado por Hernán Heras y el VAR está a cargo de Andrés Cunha.

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