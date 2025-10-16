RECIBÍ EL NEWSLETTER
LUTO EN EL CANDOMBE

Murió Sergio Ortuño, un referente del mundo del candombe, la cultura afrouruguaya y la comparsa Valores de Ansina

Diversas personalidades y organizaciones lo despidieron con sentidos mensajes. Uno de ellos fue su primo, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien lo definió como un “maestro del candombe”.

sergio-ortuño-con-subrayado

Sergio Ortuño, un referente del mundo del candombe, de la cultura afrouruguaya y de la comparsa Valores de Ansina murió este jueves de mañana.

Ortuño fue músico y productor discográfico de obras como ‘Música negra de la ciudad de Montevideo’. Tuvo un rol destacado para que el candombe sea patrimonio cultural inmaterial de la Unesco desde 2009.

Escribió que “lideró como jefe de cuerda respetado entre sus pares; enseñó a miles sobre el tambor y su cultura profunda. Siempre estarás en la memoria de la familia, del colectivo y de quienes conocimos el impulso de tu personalidad arrolladora y tu carácter de luchador de la vida”.

La organización Mundo Afro expresó su “profundo dolor” ante la pérdida de Ortuño y envió sus “sinceras condolencias” a la familia, amigos y compañeros.

“Reconocemos con respeto y gratitud su valioso legado como fundador de la Escuela de candombe de Mundo Afro, espacio que sembró conciencia, identidad y orgullo en generaciones de afrodescendientes”, expresaron.

Recientemente, Subrayado entrevistó a Ortuño por lo que fue su último emprendimiento cultural, el proyecto “Tenso”, una propuesta artística transdisciplinar y experimental fruto de una creación conjunta entre intérpretes de danza y música afro. En ese entonces, reflexionaba sobre la situación de la comunidad afrodescendiente uruguaya.

