ATENTADO EN COLOMBIA

Murió Miguel Uribe, senador y aspirante a la Presidencia de Colombia baleado hace dos meses

El senador y candidato presidencial Miguel Uribe había sido baleado en la cabeza en junio, durante un acto político. Su esposa dio la trágica noticia: “Yo cuidaré a nuestros hijos”.

miguel-uribe-colombia-afp

El precandidato presidencial y senador de Colombia Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías, informó su esposa la madrugada del lunes.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram.

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó en el posteo.

El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, informó el sábado la clínica que lo atiende.

FUENTE: AFP

Murió Miguel Uribe, senador y aspirante a la Presidencia de Colombia baleado hace dos meses
