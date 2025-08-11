Murió Miguel Uribe, senador y aspirante a la Presidencia de Colombia baleado hace dos meses

El precandidato presidencial y senador de Colombia Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías, informó su esposa la madrugada del lunes.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram.

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó en el posteo.

El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, informó el sábado la clínica que lo atiende. FUENTE: AFP

Temas de la nota Miguel Uribe

Colombia