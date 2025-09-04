RECIBÍ EL NEWSLETTER
KILÓMETRO 16

Murió el motociclista de 45 años que fue embestido por un ómnibus de turismo en ruta 5

El siniestro de tránsito ocurrió minutos antes de las 13 horas a la altura del kilómetro 16. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Saint Bois, donde falleció.

accidente-omnibus-moto-ruta-5

Un motociclista murió tras ser embestido por un ómnibus de turismo. El siniestro de tránsito ocurrió este jueves minutos antes de las 13 horas a la altura del kilómetro 16 de la ruta 5.

El ómnibus circulaba sin pasajeros por ruta 5 de norte a sur cuando al llegar al punto chocó, por causas que se investigan, a la moto por alcance, de atrás, informó Policía Caminera.

El motociclista resultó grave y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME 105 con riesgo de muerte. En el Hospital Saint Bois, falleció.

La ruta quedó parcialmente obstruida y el tránsito se canalizó por la banquina sur y parte de la senda lenta, indicó Caminera.

