Murió el motociclista de 45 años que fue embestido por un ómnibus de turismo en ruta 5

Un motociclista murió tras ser embestido por un ómnibus de turismo. El siniestro de tránsito ocurrió este jueves minutos antes de las 13 horas a la altura del kilómetro 16 de la ruta 5.
El siniestro de tránsito ocurrió minutos antes de las 13 horas a la altura del kilómetro 16. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Saint Bois, donde falleció.
El ómnibus circulaba sin pasajeros por ruta 5 de norte a sur cuando al llegar al punto chocó, por causas que se investigan, a la moto por alcance, de atrás, informó Policía Caminera.
El motociclista resultó grave y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME 105 con riesgo de muerte. En el Hospital Saint Bois, falleció.
La ruta quedó parcialmente obstruida y el tránsito se canalizó por la banquina sur y parte de la senda lenta, indicó Caminera.
