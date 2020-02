Murió el atleta argentino Brian Toledo en un accidente de moto

Según el informe policial, Toledo murió en el acto a las 23.10, luego de impactar con un lomo de burro y perder el control de su moto de 500 cc chocando contra dos palmeras.

El siniestro fue de tal magnitud que una de las palmeras fue extraida del lugar y la otra resultó quebrada.

El cuerpo, que llegó sin vida al hospital, fue enviado a la morgue de Chivilcoy y cerca de las 17 será llevado a Marcos Paz para su sepelio.

Toledo era un atleta reconocido ya que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

Actualmente, se preparaba para Tokio 2020 .

En abril dejó su ciudad para viajar a Finlandia, donde lo entrena el coach Kari Ihalainen.

Mejorar su rendimiento, acceso de mejores técnicos y tener mejores condiciones de entrenamiento fueron algunas de las cosas que lo decidieron a aceptar la beca.

Ihalainen resultó ser un entrenador duro que casi no lo elogiaba y lo obligó a trfabajar en condiciones extremas, así como lo sometió a una dieta rigurosa para bajar de peso y mejorar su musculación.

Me dice que lo simple es lo mejor. No lo fuerte. No. Lo simple y lo natural. Podés ganar o perder. Pero vos tenés que disfrutar, tenés que hacer algo que te haga sonreír", contó. .

En una entrevista con La Nación, explicó su viaje a Finlandia: "Me fui porque me cansé de que me ganaran siempre. Sentir que estás ahí, pero que faltan siempre cinco para el peso. La Argentina me dio muchísimo, mi ex entrenador también, pero justamente la jabalina crece en Europa. Me pregunté qué pasaba si conseguía lo que necesito tener para ser mejor.

"Te tienen que ganar, que te lo hagan duro, que te des cuenta de que no es venir y tirar. Porque, por ejemplo, el problema que tenemos en la Argentina es que no tenemos nivel. Entonces uno va a participar. En Finlandia no vas a participar. Si no estás bien, te pasan por arriba. Hay días en los que no estoy bien y prefiero no presentarme. Porque para ir a pasar vergüenza, mejor no ir. Porque no es que te sacan un par de metros cuando vos estás mal: cuando estás mal te sacan 10, 20 metros. Y eso es duro", comentó.

Estaba en Argentina porque había decidido pasar unos días en Buenos Aires con la intención de participar en el campus de deportistas juveniles, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo del barrio de Núñez.

Allí los jóvenes entrenan para los Juegos de la Juventud de Dakar 2022 y Toledo les estaba ayudando a prepararse.

En Argentina su pérdida se vive como una gran tragedia.

"Hemos perdido a una gran persona, nuestro querido Braian Toledo. Extraordinario deportista, humilde, generoso, siempre solidario con los demás. Querido Braian: QEPD Te extrañaremos mucho. Rezaremos por ti. Mis condolencias a toda la familia en este desgarrador y triste momento", escribió Gerardo Werthein, miembro del Comité Olímpico Argentino.

En la especialidad de jabalina, Toledo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, la de plata en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona, en 2012, y participó de los Juegos Olímpicos de Londres, en ese mismo año, y de Río de Janeiro, en 2016.

"Estoy pensando en los Juegos Olímpicos, claro, sigue siendo mi gran sueño, pero no pierdo de vista cada paso que doy y soy feliz cada día, con mi familia, mi novia, mis amigos y con la gente que ayudo", contaba el mes pasado Toledo, quien aún no se había clasificado para Tokio, pero tenía varias opciones: marca mínima, ranking mundial o sumatoria de puntos.

"Antes no aceptaba que hablaran mal, ahora sí. Por eso la pasé tan mal después de 2012, cuando yo llegaba como subcampeón mundial juvenil y me sentía el peor del mundo. Pero entendí que esto no define nada en mi vida. Que es un torneo en el que tengo dar mi mejor versión", agregó.

Más allá de su proyección deportiva, Toledo tenía un fuerte rasgo solidario: era embajador del proyecto de la empresa Weber Saint Gobain.

Braian había arrancado en su barrio ayudando a la ONG Arriba los Pibes donde funciona un merendero que da de comer a 90 chicos. Además, allí brinda talleres laborales y educativos.

Posteriormente se comprometió con Los Pepitos, un merendero para 120 niños en Merlo.

En 2019 se integró a una sociedad de fomento ubicada en la rotonda de La Plata, convocando distintas empresas para mejorar la realidad de un club de barrio al que asisten 400 chicos por mes.

Ahora para 2020, sin pausa, ya tenía otro proyecto, mucho más ambicioso: "Es un merendero que habría que levantar casi de cero. Hoy dan de comer en una mesita, bajo un árbol. Tienen muy poco. Estamos viendo cómo llevarlo a cabo".

En la mayoría de sus perfiles se destaca el origen humilde del deportista. Vivía en una casilla de madera sin agua ni saneamiento, dormía en el suelo y su madre lloraba todos los días porque no sabía qué iba a darle de comer al día siguiente.

Su padre lo había abandonado y para ganarse la vida hacía la tarea a sus compañeros a cambio de 25 centavos por dibujo.